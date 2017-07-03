ترامب يهاتف جينتيلوني: إلى الأمام في اتفاقات قمة G7 بتاورمينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من مكتب رئيس الوزراء الإيطالي إن باولو جينتيلوني تلقى بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المحادثات خلال الاتصال الهاتفي سلطت الضوء على العلاقات المتينة بين إيطاليا والولايات المتحدة”، وكذلك “الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين (G20) المقبلة”، في مدينة هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 من شهر تموز/يوليو الجاري.

وذكرت المصادر أن “الزعيمين اتفقا على أهمية الجهود المبذولة والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) في تاورمينا”. واختتمت مبينة أن “هذه النتائج يتوفر أساسا جيدا للمناقشات التي ستجري في نهاية هذا الاسبوع في هامبورغ”.