 السلام الآن: إسرائيل تخطط لمستوطنة جديدة في القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية إن اللجنة اللوائية للتخطيط في القدس تنوي بحث عدد من المشاريع الإستيطانية في أحياء فلسطينية في القدس، بينها 4 خطط في كوبانية أم هاون في الشيخ جراح، لافتة إلى انها المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يجري فيها بحث إقامة وحدات سكنية لليهود في داخل حي فلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن الخطط تشمل اولا، إقامة مبنى من 3 طوابق يشمل 3 وحدات سكنية بعد هدم منزل فلسطيني، وثانيا، مبنى من 5 طوابق يشمل 10 وحدات سكنية بعد هدم منازل 4 عائلات فلسطينية، ومبنى ثالث من 9 طوابق ليكون مدرسة دينية، ومبنى آخر من 6 طوابق يشمل مكاتب.

وقالت (السلام الآن) في تقرير وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، إن “الخطتين لإقامة 13 وحدة سكنية في الشيخ جراح ستقامان على عقارات تعيش فيها الآن 5 عائلات فلسطينية”، كما اشارت إلى خطط لبناء 1788 وحدة سكنية في مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية.

وقالت “سيجري في 4 تموز/يوليو بحث 5 خطط لإقامة 944 وحدة سكنية في مستوطنة بسغات زئيف وذلك على ارض صادرتها الحكومة في العام 1980″، وفي “18 تموز/يوليو سيتم بحث 4 خطط لبناء 800 وحدة سكنية منها 270 في غيلو و214 في البني يعقوب و200 في راموت و116 في بسغات زئيف.

وتابعت السلام الآن انه “في 17 تموز/يوليو سيجري نقاش اعتراضات على خطة لإضافة 44 وحدة سكنية في غيلو إلى خطة حالية بما يرفع عدد الوحدات إلى 130 وحدة”. كما لفتت إلى أن اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط ستبحث المصادقة بأثر رجعي على 8 وحدات سكنية إستيطانية في مستوطنة بيت اوروط في حي الصوانه في القدس.

وخلصت الحركة الى القول “سيجري بحث خطة لتوسعة كنيس في مستوطنة نوف صهيون على أراضي حي جبل المكبر”.