وزيرة الدفاع الإيطالية: حاجة لحقائق ملموسة إزاء الهجرة فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي عن الرضا عن لقاء باريس بين وزراء داخلية إيطاليا، فرنسا وألمانيا حول حالة الطوارئ المرتبطة بالمهاجرين، قائلة “لقد تم انجاز عمل مهم، وقد تم إعلان نوايا مشتركة”، ومع ذلك “فإن الوضع بالنسبة لايطاليا لم يتغيّر”، لذلك “نحن نريد حقائق ملموسة، على الفور”.

وتابعت الوزيرة بينوتّي في تصريحات ملتفزة الاثنين، أن “تعابير المواساة لأجل وضع إيطاليا ليست كافية، بل يلزمنا استعدادا ملموسا وتضامنا، بدءا من الإستقبال في الموانئ إلى توزيع المهاجرين”، على أن “لا يشمل الأمر السوريين والاريتريين منهم فقط”. وأوضحت أن “إمكانيات الدعم العملي كثيرة، وننتظر التزاما أقوى يتحقق من خلال موارد هامة، نظرا لما تقوم به إيطاليا ضمن البعثة الأوروبية من التزام كبير لقواتنا البحرية، في مجال تدريب حرس السواحل الليبية”.

وذكرت بينوتّي أن “ايطاليا تطرح على أوروبا خطة شاملة، وليس ذلك فقط للاستجابة لحالات الطوارئ، وهو ما نتوقعه الآن وعلى الفور”، بل “وكذلك في مجال إجابات مستقبلية على المدى المتوسط، بأن يكون ​​هناك استقرارا في ليبيا”، وعلى “الأمد الطويل من ناحية ما يجب القيام به من أجل أفريقيا”.

وخلصت وزير الدفاع الى القول إن “أفريقيا تقع أمام أوروبا، ويمكن لهذا أن يصبح مشكلة كبيرة أو موردا هاما”، وأن “الاستثمار في البلدان الأفريقية يمثل موضوعا تقليديا للسياسة الخارجية الأوروبية”.