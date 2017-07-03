مسؤول أمني ايطالي: خطة لدول الاتحاد الأوروبي لوضعنا بمأزق إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول أمني ايطالي أن هناك “خطة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لوضع بلادنا في مأزق”، من ناحية الهجرة.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل ماتّينو) الاثنين، أضاف نائب رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، جوزيپّي إيسپوزيتو، أنه “إنْ كانت السفن الأوروبية تحمل المهاجرين الى إيطاليا فقط، فليس هناك تفسير آخر، سوى أن هناك خطة من دول أخرى لإحراج بلادنا”، وبشكل خاص “من ناحية نظام الإستضافة الذي أنشأناه في السنوات الأخيرة”.

وتابع “لقد أدت الاستخبارات عملها بعناية حتى الآن”، لكن “من الواضح أن تدفقات الهجرة إن بقيت كما هي الحال في الأيام القليلة الماضية، سيصبح من الصعب جدا القيام بعمليات تفتيش جدية للأشخاص الذين يصلون الى موانئنا”.

وذكّر إيسپوزيتو بأنه “منذ سنوات ونحن نخوض معركة لإنشاء هيئة استخبارات أوروبية، أو على الأقل نقطة ارتباط بين الأجهزة الأمنية المختلفة لتبادل المعلومات”، ومع ذلك فـ”بالنظر الى طرق الهجرة الجديدة، نرى أن هناك شيئا على غير ما يرام”، وكأن “كل هذا الثقل يلقى على كاهل إيطاليا فقط”.

ووفقا للمسؤول الأمني فأنه “يبدو من السخف أن الاتحاد الأوروبي خصص ما يقرب الـ6 مليارات يورو لتركيا لإغلاق طريق البلقان”، لكنه “استثمر بضعة ملايين اليوروهات فقط لصد تهريب المهاجرين”.

وأشار نائب رئيس (كوباسير) الى أنه يشعر “بالقلق من ناحية الإرهاب عندما تنتهج السياسة سلوكا غير مستقيم حتى من طرف أعضاء من الحكومة أيضا”، واختتم بالقول إن “الأمن يحتاج الى سياسات طويلة الأمد، لا يمكنها التقدم وفقا لمنطق التوقف والعودة الى الإنطلاق، أو السير وراء حالات الطوارئ فقط، مثل يبدو أنه يحدث في هذه الأيام للأسف”.