بطريرك الكلدان: الغرب ساهم بهجرة مسيحيي العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ رأى بطريرك بابل على الكلدان، لويس روفائيل الأول ساكو أن “دول الغرب ساهمت في هجرة السر المسيحية من العراق”.

واضاف البطريرك ساكو في رسالة للطائفة الكلدانية في العراق والعالم بمناسبة عيد شفيعها مار توما الرسول الذي يمرّ اليوم، “بسرور واعتزاز أهنئ بنات وأبناء الكنيسة الكلدانية في العالم، بعيد شفيعهم، والذي إليه يعود تبشير بلادنا ما بين النهرين والهند”، مبينا أن “هذا العيد فرصة للتأمل الفردي والجماعي في إيمان توما الذي قال: ربي والهي”، وكذلك “لعيش زخم هذا الإيمان في تفاصيل حياتنا اليومية، والشهادة له أينما كنا ومهما كان الثمن”.

ودعا “الإباء الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين، إلى تعميق فهمنا اللاهوتي للكنيسة ورسالتها في واقع الناس اليوم وظروفهم القاسية، والسعي لترسيخ وحدتها لتكون عائلة واحدة يجمعها الإيمان والمحبة والخدمة، وعدم السماح للاختلاف بالرأي، وهو أمر طبيعي، أن يتحول إلى المقاطعة”، فـ”التحديات كثيرة وكبيرة وهي التي ينبغي أن تجذبنا وتوحدنا”.

وذكر البطريرك الكلداني أنه “عندما يشارك كلُّ واحد منا بحسب مسؤوليته ومواهبه تزدهر الكنيسة. فالكنيسة ليست البطريرك ولا الاكليروس، بل نحن كلنا، مرتبطون ببعضنا البعض وشركاء ومسؤولون”، لذا “لنتكاتف ونتعاون من اجل مستقبل أفضل. وهذا كان الدافع لتأسيس الرابطة الكلدانية التي ينبغي دعمها معنويا وماديا”.

واشار رأس الكنيسة الكلدانية الى أنه “حتى يترسخ فينا هذا الإيمان، وتتوطد هذه الوحدة، ويتعزز العمل المشترك، ينبغي الاهتمام بالتنشئة الفكرية (الثقافة) والإنسانية والروحية والليتورجية والنظامية عند الاكليروس والمؤمنين، والتي من المؤسف أن بعض جوانبها بدأت تتراجع”.

وأردف “كذلك أدعو السياسيين الكلدان وتنظيماتهم إلى الخروج من تقوقعهم وتناقضاتهم لتوحيد رؤيتهم وصفوفهم ومد يدهم إلى السياسيين الأخرين من المكون المسيحي والمكونات الأخرى، للإسهام بتحقيق السلام والاستقرار والعيش الكريم لنا ولمواطنينا جميعا، فلنسعَ جميعا للسلام”، كما يقول المزمور 34/15 “ابتغ السلام واتبعه”.

وذكر ساكو أن “أزمات مرّت علينا، لكنها لم تؤثر فينا مثلما أثرت نكبة تهجير المسيحيين من الموصل وبلدات سهل نينوى، فقد أخليت قرى كاملة من سكانها الأصليين. كما ان الغرب ساهم في هجرة العديد من هذه العائلات المهجرة، والأرقام صعبة التقدير”. واختتم بالقول إن “البقاء والثبات والتمسك بالأرض وبكل ما تحمله من معان وأبعاد هدف وطني ومسيحي سامٍ، لذلك أدعو الجميع إلى الإسهام الفعلي في عودة كريمة للنازحين إلى بلداتهم وبيوتهم”.