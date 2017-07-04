ألفانو: ندفع نحو حل داخل مجلس التعاون لأزمة الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو الثلاثاء بأن حكومة بلاده “تدفع تجاه التوصل إلى حل داخل مجلس التعاون”، بشأن الأزمة الخليجية التي برزت بقوة إلى السطح بعد أن قطعت السعودية والامارات والبحرين، إضافة إلى مصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وتحدث ألفانو في مؤتمر مشترك بمقر الخارجية في روما مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن جهود، بمشاركة قطر كي تكون الوساطة الكويتية “أكثر فعالية”، ولكنه لم يكشف عن هذه الجهود.

واستبعد وزير الخارجية الايطالي التوصل إلى حل لسريع لتجاوز الأزمة، وقال “علينا وضعها في منطق زمني لا يتضمن حلا فوريا. وأعتقد أنه يتعين بذل الجهد في عمل لن ينتهي في غضون أيام قليلة”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الايطالية بـ”الموقف النشط” التي تبنته حكومة بلاده بشأن الأزمة الخليجية بالاشارة إلى محادثات جرت في الأيام الأخيرة مع نظرائه السعودي عادل الجبير، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والامارتي عبد الله بن زايد آل نهيان، معلنا أن الأخير سيزور روما خلال الايام القليلة المقبلة.

وكان وزير الخارجية القطري قد أشار في مؤتمر صحفي السبت عقده في العاصمة الإيطالية روما قبيل اجتماعه بألفانو، إلى “إن مطالب دول الحصار قدمت لكي تُرفَض”، مكررا رفضه إنتهاك سيادة بلاده والوصاية عليها، إلا أنه أبدى في ذات الوقت استعداد دولة قطر للجلوس حول طاولة للحوار لتجاوز الأزمة الراهنة.