ألفانو: هدفنا تقليص عبور المهاجرين لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده تأمل بتقليص عبور المهاجرين لليبيا والوصول من ثم الى البحر المتوسط، ​​وأنها لهذه الغاية، تعتزم إشراك أوروبا وبلدان أفريقيا الواقعة جنوب ليبيا.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الوزارة في روما، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، تطرق ألفانو الى المؤتمر الوزاري “التضامن والأمن”، المقرر عقده في الـ6 من الشهر الجاري في روما، مشيرا الى أنه سيشهد “مشاركة بعض بلدان العبور إلى ليبيا وبعض الدول الأوروبية”، وأردف “لقد استثمرنا في علاقة لا تشمل ليبيا فقط”، بل “النيجر أيضا لمحاولة الحد من تدفقات الهجرة الى ليبيا”.

وتابع “هنا في روما، نحن نعول كثيرا على إدراك دول أوروبية أخرى لإمكانية المضي قدما في إبرام اتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للحد من عبور المهاجرين الى ليبيا”، وذلك “في انتظار قرارات أوروبا أو تطبيقها للقرارات المتخذة”، بشأن الهجرة.