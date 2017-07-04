الاتحاد الأوروبي يمدد بعثاته بأراضي السلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد عمل كل من مكتب التنسيق التابع له لدعم الشرطة الفلسطينية وكذلك بعثة المساعدة الحدودية لمعبر رفح حتى غاية 30 تموز/يوليو لعام 2018.

وأشار المجلس الوزاري الأوروبي، في بيان صدر عنه اليوم، إلى أهمية القرار بالنسبة لبروكسل، كون أن “هذه البعثات هي جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم بناء الدولة الفلسطينية”، حسب نص البيان.

وترى بروكسل أن المساعدات “المتعددة الأطياف”، التي تقدمها من أجل بناء هياكل الدولة الفلسطينية “ستسهم بشكل فعال في التوصل إلى حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين”.

وتقوم بعثة الشرطة الأوروبية بمساعدة السلطة الفلسطينية في مجالات تأهيل وتطوير كفاءات عناصر وجهاز الشرطة، وتقديم الدعم في المجالات الجنائية والأمنية منذ عام 2006، “لإيلاء عناية خاصة لأمن السكان الفلسطينيين ولتعزيز سيادة القانون”، وفق البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص لهذه البعثة مبلغ يصل إلى 12,372 مليون يورو للفترة الواقعة ما بين الأول من تموز/يوليو 2017 ولغاية التاريخ نفسه من العام القادم.

أما بالنسبة لبعثة الاتحاد الأوروبي على معبر رفح، فهي كُلفت أساساً بالتواجد للمساهمة في بناء الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. كما أنها تقدم تدريبات وبرامج تقنية تهدف إلى تعزيز قدرات الفلسطينيين في كافة مجالات إدارة الحدود في رفح. وخصص الاتحاد لهذه البعثة مبلغ يصل على 1,98 مليون يورو للعام القادم، مع الإعلان عن استعداد لإعادة نشرها على المعبر حالماً تتوفر الظروف السياسية والأمنية المناسبة.