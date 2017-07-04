أبو الغيط: مستعدون لتحمل مسؤولياتنا تجاه أزمة الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، “إننا مستعدون لتحمل مسؤوليتنا”، إزاء الأزمة الخليجية “إن طلبت منا الأطراف المعنية ذلك، على الرغم من أنها لم تفعل هذا الأمر بعد”، في إشارة الى الدور التنظيمي للجامعة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، بمقر الوزارة في روما، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، أضاف أبو الغيط “نحن على يقين من أن الوساطة الكويتية يمكن أن ينتهي باتفاق على شروط يمكن أن تكون مقبولة لدى الطرفين”، مشددا على أن “الجامعة العربية ستدعم محاولة الوساطة من جانب الكويت”، إلا أنه ذكر أن “الوضع معقد وسيستغرق وقتا طويلا”.

واختتم رئيس الجامعة العربية منتقدا نشر الطلبات الـ13 المقدمة للدوحة لحل الأزمة، قائلا إنه “لم يكن نهجا صحيحا، بل كان ينبغي العمل بتحفظ أكبر”.