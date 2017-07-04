برلمانية إيطالية تدعو لإجراءات عقابية ضد النمسا بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت برلمانية إيطالية الاتحاد الأوروبي الى الشروع بإجراءات عقابية ضد النمسا بعد أن أعلنت نشر قوات عسكرية على الحدود مع إيطاليا لصد دخول المهاجرين من الدخول لإراضيها.

وفي وقت استدعت فيه الخارجية السفير النمساوي إحتجاجا على الإعلان عن هذه الخطوة، كتبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الحاكم في لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي بمجلس النواب، مارينا بيرلينغيري أن “إعلان وزير الدفاع النمساوي نشر قوات عسكرية على الحدود مع إيطاليا، أمر خطير للغاية”. ورات أنه “يجب على المفوضية الأوروبية إسماع صوتها فورا والتحرك لبدء عقوبات وإجراءات ضد تجاوز ضد النمسا أيضا”، وذلك “بعد الإجراءات المتخذة ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك قبل اسبوعين”.

وأضافت القيادية في الحزب الديمقراطي أن “النمسا لم تكتف فقط بعدم تطبيق إجراءات إعادة توزيع المهاجرين، كالدول الثلاث التي عوقبت بالفعل”، بل أن “الأمر بلغ بها حد انتهاك كل تضامن وكافة القواعد الأوروبية، بمحاولة غلق حدود أوروبية داخلية،عن طريق جنود ودبابات”.

وخلصت البرلمانية بيرلينغيري الى القول إن “المؤسسات الأوروبية إن لم تتدخل اليوم، فسنكون أمام لفتة مقلقة وخطيرة”.