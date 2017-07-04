مصادر بالمعارضة: وفد لـ”إخوان سورية” ينسق مع روسيا قبيل أستانة وجنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر سورية معارضة إن وفداً من الإخوان المسلمين السوريين موجود في موسكو منذ نحو أسبوعين، يُجري مباحثات مع مسؤولين روس تتعلق بمؤتمر أستانة ومخرجاته الممكنة، وأعربت عن “خشيتها أن تكون الجماعة قد نسّقت مع الفصائل العسكرية المشاركة في المؤتمر لإقناعها بالقبول بما سيُطرح عليها”.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن العاصمة الروسية موسكو تستضيف مجموعة من الشخصيات السورية المرتبطة “ارتباطاً وثيقاً والمحسوبة على الاخوان المسلمين” منذ ما قبل 20 حزيران/يونيو الماضي، ومازالت بعض هذه الشخصيات في موسكو من حينها تتفاوض مع الروس حول مؤتمر أستانة الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة الكازاخية بين وفدي المعارضة والنظام بشكل غير مباشر.

وقالت المصادر إن زيارة هذه الشخصيات “غير مّعلنة”، وبدأت قبل أكثر من أسبوعين من مؤتمر أستانة، ومؤتمر جنيف الذي حدد له المبعوث الأممي لسورية ستافان دي مستوار موعداً في العاشر من الشهر المقبل أيضاً.

وأعربت هذه المصادر عن “خشيتها” أن تكون نتائج أستانة “مُدبّرة ومتفق عليها بين الروس والأخوان والفصائل العسكرية المرتبطة بالأخوان والمشاركة في أستانا”.

وكان الوفد قد التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعددا من المسؤولين الروس، وتلت هذا اللقاء زيارة مُعلنة لرئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، التقى خلالها الوزير الروسي ومعاونيه.