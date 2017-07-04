عباس يلتقي السيسي بالقاهرة السبت المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت المقبل.

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من السيسي للرئيس الفلسطيني.

وأضاف في تصريح نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية “الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين القيادتين ومن اجل تعزيز العلاقات الثنائية”.

وكانت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قالت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن السلطة استفسرت من مصر عن التفاهمات التي تمت في القاهرة نهاية الشهر الماضي بين القيادي المفصول من حركة (فتح) محمد دحلان وحركة (حماس).

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن الإجتماعات بين دحلان وحماس عقدت برعاية المخابرات العامة المصرية.

وقالت مصادر في حركة (حماس) لوكالة (آكي) إن 4 اجتماعات عقدت بين مقربين من دحلان برئاسة سمير المشهراوي وقياديين من الحركة، فيما تم عقد اجتماعان برئاسة دحلان وزعيم حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار الذي تربطه مع دحلان صداقة منذ الطفولة.

وبحسب المصادر، فإنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن قطاع غزة تقوم حركة (حماس) حاليا ببحثها على مستوى هيئاتها القيادية.

وأضافت المصادر في (حماس) أن الحركة لجأت إلى التفاهمات مع دحلان بعد سلسلة من الخطوات التي اقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة دفع الفلسطينيين في غزة إلى “الثورة على (حماس)”، بينها تقليص الكهرباء وحسومات رواتب موظفين في القطاع والتلويح بالمزيد من الخطوات العقابية.

وبحسب ما تسرب فإن التفاهمات تقضي بداية بأن يجلب دحلان 50 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة لإغلاق ملف المصالحات المجتمعية في قطاع غزة.

وفي غضون شهرين من بدء هذه العملية يتم الشروع باقامة محطة كبيرة لتوليد الكهرباء قرب حدود غزة بتمويل إماراتي يصل إلى 150 مليون دولار ، في حين يصل المشهراوي إلى غزة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إدارة شؤون غزة توطئة لزيارة دحلان للقطاع.

وبحسب مصادر مطلعة فإن دحلان سيزور قطاع غزة ولن يقيم فيها وسيبقى في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر في حركة (فتح) لوكالة (آكي) إن المخابرات العامة المصرية رفضت الحديث عن تفاصيل التفاهمات التي تم التوصل اليها بين دحلان وحماس.