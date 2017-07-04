المفوضية الأوروبية تقدم مخطط عمل لمساعدة إيطاليا على إدارة ملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية اليوم عن تضامنها الكامل مع إيطاليا في مجال إدارة ملف الهجرة، واصفة بـ”المبررة والمفهومة” الدعوات الإيطالية للمزيد من التضامن الأوروبي.

وفي هذا الإطار، أقر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، بصعوبة ودقة الوضع في إيطاليا، متعهداً بممارسة مزيد من الضغط على الدول الأعضاء من أجل تنفيذ تعهداتها بشأن إعادة التوزيع وإعادة القبول والتعاون بشكل أكثر فاعلية وعدم ترك روما وحدها تتحمل العبء الأكبر لمشكلة الهجرة.

وكان تيمرمانس يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ عقب الاجتماع الدوري للمفوضية الأوروبية، والذي عُرضت فيه سلسلة إجراءات فورية من شأنها تخفيف العبء الذي تتحمله إيطاليا في مجال استقبال المهاجرين غير النظاميين.

وفي رد فعل أولي على ارتفاع العديد من الأصوات التي تحتج على مخطط المفوضية كونه لا يحمل جديداً يذكر، أكد تيمرمانس أن مشكلة الهجرة لن تحل اليوم أو غداً، “ولكن التحرك الفوري سيساعد في تحسن الوضع وخفض التوتر بشرط أن يتجاوب الجميع”، وفق كلامه.

وأوضح أن الهدف هو إقرار “حلول مستدامة لمشكلة قد ترافقنا لعقود”، فبالنسبة له، أوروبا لا تمتلك “حلاً سحرياً” لمشكلة قديمة – حديثة.

ومن أهم الإجراءات المقترحة اليوم، تفعيل برنامج دعم للسلطات الليبية بقيمة 46 مليون يورو، ودعم قيام مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية في ليبيا.

كما تقترح المفوضية تقديم مساعدات إضافية بقيمة 35 مليون يورو لإيطاليا من أجل مساعدتها على تحسين البنى التحتية المخصصة للتعامل مع المهاجرين الوافدين.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي بأن من واجبه تعزيز عمليات الإعادة الطوعية، حيث أنه يرى أن الغالبية الساحقة من القادمين عبر المتوسط هم من المهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي وبنظر بروكسل يتعين إرجاعهم إلى بلدانهم، لإفساح المجال لاستقبال هؤلاء الذين يفرون من العنف والاضطهاد في أماكن الصراعات.

وتريد المفوضية إعادة إطلاق برنامج إعادة التوطين انطلاقاً من كل من ليبيا ومصر والنيجر وأثيوبيا والسودان بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ما يعني استقدام المستحقين مباشرة إلى الدول الأوروبية التي تبدي الاستعداد لإيوائهم، بدل من رؤيتهم يصلون إلى إيطاليا بشكل عشوائي.

كما نص مخطط العمل الذي اقترحته المفوضية على نشر 500 خبير أوروبي جديد في إيطاليا من لمساعدة حرس الحدود وخفر السواحل على ضبط تدفق المهاجرين.

وأعادت المفوضية التأكيد على كافة بنود الاستراتيجية التي اقترحتها عام 2015 من أجل إدارة ملف الهجرة واللجوء.

أما فيما يتعلق بالحديث عن ضرورة تعديل نظام دبلن للجوء، فقد عبر نائب رئيس المفوضية تيمرمانس عن عدم الممانعة في ذلك، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى التشاور مع باقي الدول الأعضاء في الاتحاد للتعرف على وجهات نظرها.

ورداً على سؤال يتعلق بمدونة السلوك الموجهة للمنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط، والمقترحة من قبل روما، عبر تيمرمانس عن دعم المفوضية لهذا الاقتراح، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أن المنظمات غير الحكومية تعمل من مبدأ إنساني بحت.

ولكن عملها، والكلام دائماً لتيمرمانس، إلى جانب البعثات الأوروبية والدولية والحكومية في البحر المتوسط قد خلق “سوء تفاهم”، ومن هنا ضرورة اعداد مدونة سلوك لتوضيح المسؤوليات والواجبات وتفادي الأخطاء، على حد وصفه.