برودي: سيتعذر حل مشكلة المهاجرين بدون إحلال السلام في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر السياسي الايطالي المخضرم، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية، رومانو برودي من أنه “إذا لم يأت السلام إلى ليبيا فإنه سيتعزر حل مشكلة المهاجرين”، الذين يتدفقون نحو السواحل الجنوبية عبر ليبيا، حيث أبرزت آخر بيانات للداخلية الايطالية وصول حوالي 80 ألف مهاجر غير نظامي إلى البلاد منذ بداية العام الحالي

وأضاف برودي في تصريحات لإحدى قنوات التلفزة في إيطاليا “المأساة الآن هي أن ليبيا نفسها دائما تحت وطأة ضغط الهجرة والذي سيزداد أكثر فأكثر”.

وأسترجع برودي قائلا “عندما كنت رئيسا للوزراء، معمر القذافي هدد مرارا حينها بإرسال زوارق اللاجئين الافارقة إلينا”، إلا أنه أضاف “حينها، كانت هناك مفاوضات، لأنه كانت هناك دولة”، في إشارة إلى الفوضى التي اعقبت سقوط نظام العقيد القذافي في ليبيا.

ولفت برودي إلى أنه “ما ألمني اليوم هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ترقبه جميعنا كثيرا” كزعيم أوروبي، في إشارة الى رفض فرنسا إستقبال موانئها لسفن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط. وأضاف “ربما رضخ (ماكرون) للحسابات السياسية الداخلية ولرؤوساء البلديات، بما فيهم عمدة مدينة مارسيليا”، الذي رفض رسو سفن إنقاذ المهاجرين على ميناء المدينة المطلة على البحر الابيض المتوسط. ونوه برودي “إنها فرنسا ذاتها صاحبة مبادرة الحرب المأساوية في ليبيا، والتي ينبغي أن تدرك أنه لا يمكن ترك كل ما يترتب عن ذلك على إيطاليا”.