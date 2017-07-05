بلجيكا: العثور على أسلحة وذخائر في إحدى بلديات العاصمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت وسائل إعلام محلية أن عناصر الشرطة الفيدرالية قد عثرت على أسلحة من نوع كلاشينكوف وذخائر وسترات مضادة للرصاص أثناء عمليات مداهمة في إحدى بلديات العاصمة.

ونسبت وسائل الإعلام هذه معلوماتها إلى مصادر وصفتها بالموثوقة، مشيرة أن الشرطة قد قامت ليل أمس بست عمليات مداهمة في بلدية أندرلخت في العاصمة بروكسل، حيث تم العثور على الأسلحة والذخائر في مرآب خاص للسيارات.

كما نُقل عن المصادر قولها أن الشرطة اعتقلت شخصين، مبينة أن “هذين الشخصين مقربين من مجموعة من هواة قيادة الدراجات النارية، وسبق أن حوكم بعض أعضائها بتهم تتعلق بالمساهمة في أنشطة إرهابية”، حسب كلامها.

وأضافت المصادر أن هذه العملية قد تمت بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، التي اعتقلت بدورها صباح اليوم شخص يبلغ من العمر 42 عاماً يُشك بنيته ارتكاب “هجوم إرهابي” قرب مدينة ليل (شمال فرنسا).

هذا ولم تصدر النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، المكلفة وحدها النظر بقضايا الإرهاب، أي تعليق على هذه المعلومات.

هذا وكانت العديد من المصادر الأمنية البلجيكية قد لمحت أكثر من مرة إلى وجود كميات من الأسلحة مخبأة في مكان ما من العاصمة بروكسل لم يتم العثور عليها رغم جهود عناصر الشرطة.