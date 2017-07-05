سيناتور ايطالي: طوارئ الهجرة تتطلب إشراك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سيناتور ايطالي أن حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة أصبحت جدية للغاية وتتطلب إشراك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال السيناتور ألدو دي بياجّو (حزب التحالف الوطني)، في بيان الأربعاء، “في أعقاب الإعلان الأخير للحكومة النمساوية حول نشر قوات عسكرية على نفق برينر”، الحدودي الذي يربط النمسا بايطاليا، “ومواقف الإنغلاق الأخيرة من جانب فرنسا وإسبانيا، فمن المرجح أن يلمس الاتحاد الأوروبي القعر في مجال إدارة حالة طوارئ غير مسبوقة من ناحية الهجرة”.

وأردف “يجب على إيطاليا تشجيع المبادرات الاستراتيجية على المستويات الأوروبية والدولية لإبعاد كارثة اجتماعية عن بلادنا”، والتي “بدأت تبرز بسببها بعض العلامات المثيرة للقلق في بعض ضواحي المدن”.

وتابع بياجّو أن “من الأولوية التحرك على بعض النقاط الأساسية، كالحوار مع بلدان العبور والتدفقات أولا وقبل كل”، مع “الشروع بتنظيم مخيمات (لإستقبال اللاجئين) في ليبيا، التي يأتي منها معظم المهاجرين”، وكذلك “في تونس التي ينبغي إبرام اتفاقية ثنائية معها، تنص من بين أمور أخرى، على إمكانية إقامة مخيمات تديرها الأمم المتحدة ويمولها الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح السيناتور الايطالي أن هذه المخيمات “تستقبل بشكل مؤقت، المهاجرين الذين يتم انقاذهم في عرض البحر، لحين تحديد هوياتهم”، وذلك “للسماح بإعادة قسرية للمهاجرين الاقتصاديين إلى بلدانهم الأصلية عبر رحلات جوية محلية، أو تقديم الدعم التقليدي لهم في حالة كونهم لاجئين سياسيين”.