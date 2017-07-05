نواب يطالبون بإغلاق مقر ستراسبورغ للبرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – انضم برلمانيون أوروبيون اليوم إلى حملة المطالبين بنقل مقر البرلمان الأوروبي بشكل نهائي إلى بروكسل والتوقف عن عقد جلسة عامة كل شهر في ستراسبورغ (شرق فرنسا).

ومنذ انطلاق مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دأب البرلمان شهرياً على عقد ثلاث جلسات في بروكسل وأخرى عامة في ستراسبورغ ، ما يعني تنقل كافة النواب والعاملين معهم وموظفي البرلمان شهرياً، بين المدينتين بشكل دوري.

ويتمسك البعض بستراسبورغ كمقر أساسي للبرلمان، بالإضافة إلى بروكسل، إلى كونها ترمز إلى الوحدة الفرنسية – الألمانية، حيث ضمها النازيون إلى ألمانيا وأعيدت لفرنسا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولكن النواب الداعين إلى توحيد مقر البرلمان يرون الأمر من زاوية أخرى، إذ يؤكد النائب أشلي فوكس (حزب المحافظين – بريطانيا)، أن تنقل البرلمان بين المدينتين يكلف دافع الضرائب الأوروبي مبلغ وقدره 114 مليون يورو سنوياً، يمكن توفيرها لمشاريع أخرى.

وفي نفس الإطار، تؤكد البرلمانية آنا ماريا بيلت (يمين وسط – السويد)، أن توحيد مقر عمل البرلمان سيؤدي إلى وقف الهدر وبالتالي إلى تفنيد حجج اليمين المتطرف الذي يسلط الضوء دائماً على ممارسات المسؤولين الأوروبيين القائمة على التبذير وهدر المال العام.

وأشارت بيلت، في مؤتمر صحفي عقدته في ستراسبورغ اليوم للدفاع عن وجهة نظرها، إلى أن مبنى البرلمان في ستراسبورغ لن يبقى فارغاً، حيث “يمكن استضافة الوكالة الأوروبية للأدوية التي يتعين نقل مقرها من لندن إلى مدينة أوروبية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد”، حسب كلامها.

ويؤيد البرلماني البلجيكي فيليب لامبرت ( مجموعة الخضر- بلجيكا)، هذا التوجه، مؤكداً أن نقل مقر البرلمان إلى بروكسل نهائياً سيوجه رسالة” موحدة وإيجابية” إلى المواطنين، مفادها حرص المسؤولين على حسن استخدام المال العام.

ويأمل النواب التوصل إلى قرار بهذا الشأن في شهر أيلول/سبتمبر القادم، بشكل ينهي الجدل الذي يظهر بشكل دائم في أروقة الاتحاد حول جدوى وجود مقرين للبرلمان.

وتأتي حملة النواب هذه على خلفية توتر بين أعضاء البرلمان ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، الذي وصف الجهاز التشريعي بـ”المضحك”، بسبب تخلف عدد كبير من النواب عن حضور الجلسة التي تحدث فيها أمس والتي عقدت في ستراسبورغ.

وكان يونكر قد “أُجبر” على الحديث أمام عدد قليل من النواب لا يتجاوز الثلاثين من بين أعضاء البرلمان البالغ عدد 751 نائباً، ما أثار عضبه وأشعل جدلاً بينه وبين رئيس البرلمان الإيطالي أنطونيو تاياني.

أما إقتراح نقل مقر وكالة الأدوية الأوروبية من لندن إلى ستراسبورغ، فهو سيثير بالتأكيد مشكلة أخرى، إذ سترفضه إيطاليا حتماً، باعتبارها تقوم بحملة مكثفة لاستضافة الوكالة في مدينة ميلانو.