ألفانو لنظيره البريطاني: نثمّن العرض الخاص بحقوق المواطنين المقيمين في انكلترا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو “نحن نقدِّر” العرض البريطاني بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في البلاد، “كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق أولي بهذا الشأن”.

وأضاف الوزير ألفانو في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، حول بنود المقترح البريطاني بشأن الحقوق المكتسبة للمواطنين في مرحلة ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي، “وجدنا في العرض العديد من النقاط التي نتفق عليها”، لكن “هناك حاجة أيضا لمزيد من الوضوح والنقاش لبعض القضايا”.

وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “وثيقتكم التوجيهية بداية جيدة لتقديم مزيد من الوضوح للمفاوضات”، لكن “لا تزال هناك بعض الاختلاف التي تمثل مصدر قلق كبير للمواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة”. وأردف “سنعمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد لإيجاد اتفاق سريع ومرض في مثل هذه القضية الهامة”.

وقالت مذكرة لوزارة الخارجية، إنه بشكل أعم، ذكّر ألفانو النظير البريطاني بأن هدف ايطاليا هو “العمل للحد من الآثار السلبية لخروج بريطانيا على مواطني الاتحاد الأوروبي”، وعلى “شركاتنا والإدارات العامة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.