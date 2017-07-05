برلماني ايطالي: موشكون على الانهيار بسبب الهجرة بفضل الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني ايطالي معارض إن “بلادنا موشكة على الانهيار بسبب الهجرة” والفضل في ذلك يعود الى “حكومة (رئيس الوزراء باولو) جينتيلوني”.

وفي تصريحات للصحفيين بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيشيتوريو)، الأربعاء، أضاف رئيس كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بالمجلس، ريناتو برونيتّا، “لقد تعرضنا للغش في الواقع، بعد أن قمنا بالتهديد بغلق الموانيء”، فـ”مع الحكومة ووزير الداخلية ماركو مينّيتي، ابتكرت أوروبا خطة عمل مثيرة للسخرية”، بل “فكرة عبثية بكل بساطة”، حيث “اقتصر الأمر على بضع عشرات ملايين اليوروهات، سُحبت من بعض الميزانيات لإسكات بلادنا”.

واشار برونيتّا الى أنه “في الوقت نفسه، كانت النمسا ترسل الدبابات إلى الحدود، التي كانت تستقبل منها المهاجرين السوريين قبل عامين”، وبينما “تعدل فرنسا عن قول شيء، وتُبدي اسبانيا رفضها، تستمر سفن المنظمات غير الحكومية بإيصال أشخاص يائسين الى موانئنا”.

وخلص البرلماني اليميني الى القول “نحن على شفا حفرة من الانهيار وتكاد تحل الكارثة، ومسؤولية كل ذلك تقع على عاتق حكومتي رينزي، جينتيلوني، وعلى وزيري الخارجية والداخلية، ألفانو ومينّيتي”.