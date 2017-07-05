ألفانو يخاطب أول اجتماع تنسيقي لدبلوماسيي بلاده لدى مجلس التعاون الخليجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو دول الخليج العربية بـ”الشركاء في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاستراتيجي”، وذلك في أول اجتماع تنسيقي مع سفراء وقناصل بلاده في دول مجلس التعاون الست، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت.

ويتزامن هذا الاجتماع مع أزمة قوية مرشحة للتصعيد عصفت بدول الخليج، انفجرت في أعقاب قطع الرياض وأبو ظبي والمنامة العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وذكرت الخارجية الإيطالية أن الهدف من هذا الاجتماع، الذي جرى بتنسيق من وكيل الوزارة فينتشنزو أمندولا، هو “تحديد أولويات العمل الإيطالي في الخليج والخطوط العريضة لأسس استراتيجية متكاملة لتعزيز الحضور الإيطالي في جميع المجالات التي تهم البلاد” هناك.

وقال ألفانو مخاطبا دبلوماسيي بلاده في دول الخليج، إن دول مجلس التعاون “تشكل سوقا أولويا للعشرات من الشركات الايطالية الحاضرة بالفعل في المنطقة وللعديد من الشركات الآخرى الراغبة في جني ثمار هذا السوق الحيوي”، مذكرا بـ”الاستثمارات الكبيرة” في ايطاليا من جانب عدة صناديق الثروة السيادية لهذه الدول.

واضاف “اليوم نحن على استعداد لاتخاذ قفزة نوعية ودعم مبادرات جديدة: فهذا الاجتماع هو أول محطة لمسار التنمية” للعلاقات مع دول الخليج العربية بصورة أكبر.

ونوهت الخارجية الايطالية بأن دول الخليج تمتلك نحو ثلث الاحتياطي العالمي من النفط والغاز، فضلا عن كونها واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، وتوفر فرص كبيرة لإيطاليا، خاصة في قطاعات الدفاع والبنى التحتية والتعاون العلمي والثقافي، وكذلك تلعب دورا مفصليا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.