الرئاسة المصرية: السيسي يهاتف ترامب واتفاق على ضرورة التسوية السياسية لأزمات المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- اعلنت الرئاسة المصرية ان “الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، حيث اتفقا على “أهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وقال بيان للرئاسة المصرية انه “تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصري الخليجي إزاء قطر، حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي. وقد أكد الرئيس ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب”.

واضاف البيان “توافقت رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها”.