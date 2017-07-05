ليبيا: توقيع إتفاقية مع شركات إيطالية لإعادة بناء مطار طرابلس الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- اقيم في مطار طرابلس الدولي، جنوبي العاصمة الليبية، مراسم توقيع عقد بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية ومجموعة شركات (كونسورتيوم) ايطالية لإنشاء محطتي ركاب في المطار، برعاية وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني وبمبلغ وقدره 79مليون يورو

وقال رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الليبية، سامي العبش لوكالة (آكي) للأنباء إن “العقد يتضمن انشاء مبنى للرحلات المحلية وآخر للرحلات الدولية، إجمالي مساحتهما 30 آلف متر مربع”. وأوضح العبش أن “البدء في المشروع سيتم بعد المصادقة عليه من ديوان المحاسبة الليبي وتوفير المخصصات المالية”، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يستغرق مدة 18 شهرا.

وحضر مراسم التوقيع عدد كبير من وزراء حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس الأعلى للدولة واعضاءه وبعض من اعضاء مجلس النواب والسفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني

ويذكر أن مطار طرابلس العالمي توقف عن العمل في صيف عام 2014، إثر أضرار ألحقت به بسبب الاشتباكات والانفلات الأمني على الرغم من مرور ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.