بلجيكا: الشرطة لا تزال تبحث عن مشتبهين بأنشطة إرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – لا تزال الشرطة البلجيكية تبحث عن عدة أشخاص مشتبه بهم بالتورط في “أنشطة إرهابية”، وذلك بعد عدة عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات تمت في العاصمة ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وأفادت النيابة العامة الفيدرالية بأن ما تم العثور عليه من أسلحة وذخائر ومواد تفيد في صنع المتفجرات وكذلك ألبسة عناصر الشرطة والأمن، “أمر مقلق جداً”، وقالت “علينا الأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار”، حسب المتحدث باسمها.

ولكن المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية، إيريك فان دير سيبته، عاد للتأكيد على عدم وجود أدلة دامغة، في الوقت الراهن، على أن الخلية التي تم القبض على بعض أعضاءها ليل الثلاثاء وفيما لا زال بعضهم طلقاء، كانت بالفعل تحضر لهجمات مشابهة لما حدث في بروكسل في 22 آذار/مارس 2016.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات المعنية بمعالجة الملفات الإرهابية تتحضر لكافة الاحتمالات، فـ”في مثل هذه الحالات، لا نعرف كيف سيتصرف الفارون من وجه العدالة”، وفق كلامه.

ولم يستبعد المسؤول البلجيكي أن يتم رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة الرابعة، وهي أقصى الدرجات، في حال تبين أن هناك تهديد إرهابي مؤكد ووشيك يحدق بالبلاد، ” ولكننا حالياً نبقى عند الدرجة الثالثة”، على حد قوله.

إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من الشرطة على وجود تحقيقات داخلية لمعرفة من أي حصل المشتبه بهم على ملابس خاصة بعناصر الشرطة وقوات الأمن، حيث “قد يكون الأمر تم بواسطة السرقة أو بسبب تواطؤ داخلي”، حسب كلامها.

هذا ولم تؤكد النيابة العامة أو تنف، حتى الآن، ما إذا كانت الأسلحة التي تم العثور عليها في المداهمات الأخيرة، هي نفسها التي بدأ البحث عنها بعد هجمات بروكسل.

وكان محمد عبريني، أحد أفراد الفريق الانتحاري الذي نفذ هجمات بروكسل، والذي بقي على قيد الحياة ولا زال معتقلاً، قد أدلى باعترافات مفادها أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة التي خبأها الإرهابيون في مكان ما في العاصمة البلجيكية.