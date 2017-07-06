ألفانو: إيطاليا وفرنسا معا حول قضية المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن روما وباريس متحدتان في مجال مواجهة مسألة المهاجرين في منطقة البحر المتوسط.

وفي تصريحات للصحافيين حول مضمون اللقاء الذي جمعه صباح الخميس بمقر وزارة الخارجية مع نظيره وزير الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يسبق بدء مؤتمر دول عبور الهجرة، أضاف الوزير ألفانو أن “إيطاليا وفرنسا متحدتان في إطار الدعوة المتوسطية ومن خلال نشاط مكثف يعهده إلينا التاريخ والجغرافيا كواجب”.

وتابع ألفانو أنه “خلال اللقاء مع لودريان، تم إلقاء نظرة عامة على جدول الأعمال الشامل مع التركيز بوجه خاص على مسألة البحر المتوسط، التي تشهد توافقا كبيرا من حولها”، مبينا أن “مؤتمر وزارة الخارجية، ينعقد بالتزامن مع إجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في تالين”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن هذا المؤتمر “يأتي بمثابة فرصة ممتازة للعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي، حول الأولويات المشتركة”.