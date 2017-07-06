إتفاق أوروبي على مشاركة جميع الأطراف باعداد “مدونة سلوك” لمنظمات انقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قناعتهم بأن مدونة السلوك الرامية لـ”توضيح وتأطير” مهمات المنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط على إنقاذ المهاجرين، يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف.

وأشار الوزراء، في اعلان صدر اليوم أثناء اجتماعهم غير الرسمي في تالين، إلى دعمهم الكامل لمبادرة الحكومة الإيطالية في اعداد مدونة السلوك هذه، حيث “يتعين كتابة هذه المدونة بالتعاون بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية وبالتشاور مع ممثلي هذه المنظمات”، حسب الإعلان.

ولفت الوزراء النظر إلى ضرورة إجراء مزيد من التشاور بين كافة الأطراف لتعزيز التنسيق بين كافة الجهات الأوروبية والوطنية وغير الحكومية العاملة في البحر الأبيض المتوسط على إنقاذ المهاجرين وتوصيلهم “للموانئ الآمنة” والتعامل مع المهربين.

وعبر الوزراء عن تفهمهم للوضع الطارئ الذي تعيشه إيطاليا، “ومن هنا دعمنا الكامل للإجراءات الفورية التي اقترحتها المفوضية والتي يتعين أن ينفذها الجميع”، وفق الإعلان.

وتتضمن اقتراحات المفوضية إجراءات فورية تتمحور حول ضخ مزيد من الأموال لمساعدة السلطات الليبية على ضبط حدودها وكذلك تكثيف التعامل مع الدول الأفريقية لإرساء أسس واضحة لإعادة القبول، بالإضافة إلى منح إيطاليا أموال فورية من الصناديق الخاصة بإدارة الهجرة واللجوء.

وأوضح الوزراء أن مسألة تعديل نظام الهجرة واللجوء الأوروبي المعمول به حالياً يحتاج لمزيد من الوقت والتشاور، ” من أجل الوصول إلى حلول طويلة الأمد”، حسب كلامهم.

ونبه الوزراء إلى أهمية المؤتمر الدولي المقرر عقده في تونس في 24 تموز/يوليو الحالي حول مسألة الهجرة عن طريق المتوسط.

وكانت الحكومة الإيطالية قد وجهت رسالة في 30 الشهر الماضي إلى المفوضية الأوروبية تطالب فيها بمزيد من التضامن والفعالية في التعامل مع أزمة تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا عبر المتوسط.

وترى روما أن دول الاتحاد تخلت عنها وتركتها وحدها في مواجهة هذه المحنة وأن المؤسسات الأوروبية لم تفعل الكثير لرأب هذا الصدع.

وطالبت السلطات الإيطالية الدول الأوروبية الأخرى بفتح موانئها أمام سفن المنظمات غير الحكومية لاستقبال من يتم انقاذهم، وهو طلب لم يلق أي ترحيب من الشركاء الأوروبيين.