إتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وقع الاتحاد الأوروبي واليابان اليوم الخميس في بروكسل على معاهدة تجارة حرة، وذلك على هامش القمة الأوروبية – اليابانية المنعقدة اليوم في بروكسل.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على المستوى الوزاري يوم أمس، عشية قمة دول العشرين التي سنتعقد غداً وبعد غد في ألمانيا بحضور الولايات المتحدة الأمريكية، التي يرفض رئيسها دونالد ترامب مفهوم التجارة المنفتحة.

واعتبر توسك الاتفاق بمثابة “رسالة قوية” للعالم مفادها ضرورة تعزيز الانفتاح التجاري بين الأمم، حيث “يتعين الآن تعزيز العمل من أجل إنهاء كافة التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الاتفاق”، على حد وصفه.

أما رئيس المفوضية الأوروبية فقد رأى أن “توقيع الاتفاق الأوروبي – الياباني يعد دليلاً جديداً على تمسك أوروبا بمبادئ التجارة الحرة والعادلة”.

هذا وسيساعد الاتفاق اليابان على زيادة معدلات صادراتها نحو أوروبا، بينما تسعى الأخيرة لتحسين ظروف عمل شركاتها وتكريس تواجدها في الدولة الأسيوية.