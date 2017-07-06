ألفانو: أنباء سارّة من تالين بشأن ليبيا ومدونة سلوك منظمات إنقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “هناك أنباءً جيدة وردت”، من العاصمة الإستونية تالين.

وقد أبدى وزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبي في اعلان صدر اليوم أثناء اجتماعهم غير الرسمي في تالين، دعمهم الكامل لمبادرة الحكومة الإيطالية في اعداد مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية، والتي “يتعين كتابتها بالتعاون بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، وبالتشاور مع ممثلي هذه المنظمات”.

وفي ندوة صحافية بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الخميس، في ختام المنتدى الوزاري عن بلدان العبور للمهاجرين، أثنى الوزير ألفانو على “وضع القانون التنظيمي لعمل المنظمات غير الحكومية”، وكذلك “النهج بالإجماع بشأن ليبيا”، واصفا إياهما بـ”الخبرين السارّين”.

يُذكر أن اقتراحات المفوضية خلال إجتماع تالين، تضمنت أيضا “إجراءات فورية تتمحور حول ضخ مزيد من الأموال لمساعدة السلطات الليبية على ضبط حدودها”، وكذلك “تكثيف التعامل مع الدول الأفريقية لإرساء أسس واضحة لإعادة القبول”، بالإضافة إلى “منح إيطاليا أموال فورية من الصناديق الخاصة بإدارة الهجرة واللجوء”.