وزيرة الدفاع الإيطالية: قصر نظر أوروبي لحالات طوارئ الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي “أجد أن هناك قصر نظر كبير في أوروبا، عند إظهار عجز القيادة الأوروبية عن القيام بإدارة ملائمة لحالة طوارئ تؤثر علينا جميعا”.

ولفتت الوزيرة بينوتي في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الخميس، الى أن “أوروبا قررت تحمل المسؤولية، فبعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وبعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشأت مع هولندا وفرنسا وألمانيا، ما نسميها (النزعة الأوروبية الجديدة)”، إلا أنها “ترتد إلى أساليبها القديمة إزاء المشاكل الملموسة”.

وعلقت الوزيرة على تراجع النمسا بشأن نشر قوات عسكرية على نفق برينر الحدودي، قائلة “نحن في خضم هستيريا انتخابية”. وبشأن الرئيس الفرنسي، أشارت الى أن “ما قاله ماكرون من حيث التمييز بين المهاجرين الاقتصاديين والسياسيين ليس هناك ما يبرره اليوم”، فهو “ممكن في أوقات لا نشهد فيها حالة طارئة”، لكن “لم يعد هناك وجود لهذه اللحظات”، منوهة بأن الأمر “يتطلب نقلة نوعية”.

وخلصت بينوتّي بالتطرق الى ليبيا، قائلة إن “قوات خفر السواحل الليبية، أظهرت رغبة بتحمل المسؤولية، ووفرت أفراد مندفعين قمنا بتدريبهم مع نتائج اعتبرت مرضية من قبل الجميع.”