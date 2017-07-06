مصدر بوفد المعارضة السورية: الجبهة الجنوبية بقيت عقدة أمام أي توافق في أستانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مصدر في الوفد السوري المفاوض إن النسخة الخامسة من مؤتمر أستانة انتهت دون التوقيع على أي وثيقة بين الرعاة روسيا وإيران وتركيا، أو بين المعارضة السورية والنظام، وأكّد أن الجبهة الجنوبية بقيت عقدة أمام أي توافق بين الأطراف، مع رفض المعارضة بقاء إيران كضامن لنتائج أي توافقات.

واشار المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن “الدول الراعية لمؤتمر أستانة (مجموعة العمل المشتركة)، وهي روسيا وإيران وتركيا، اتفقت فيما بينها على أنها تتمتع الآن بكل الصلاحيات لحل القضايا العالقة فيما يخص إقامة (مناطق خفض التصعيد) الثلاثة، في محافظة إدلب وفي حمص والغوطة الشرقية”.

وأكد على أن وفد المعارضة السورية المسلحة المشارك في المؤتمر “رفض توقيع أي اتفاق تكون إيران ضامنة له”، فيما كان موقف المعارضة السياسية “أقل حدّة”.

وخلال جولات المؤتمر برزت مشكلة الجبهة الجنوبية بشكل خاص، والتي قررت جميع الفصائل المسلحة المعارضة، التي تُسيطر وتنشط على جزء كبير من الجنوب مقاطعة مؤتمر أستانة قبل بدئه، وشددت على أن أي قرارات أو نتائج تصدر عن المؤتمر “لا تعنيها” ولا تقبل أن يكون هناك أي ممثل عن الجبهة في المؤتمر. ورفضت إيران أن يكون هناك مراقبون وقوات فصل أمريكية أو أردنية في جنوب سورية، ودعت لوجود قوات روسية فقط، وهو ما لم يتم التوافق عليه.

كذلك ظهرت خلال المؤتمر مشكلة تتعلق بالشمال السوري، وخاصة إدلب، كما تم إقرار أحقية تركيا بمراقبة الشمال السوري، لكن عقدة الحصول على موافقة أمريكية على هذا الأمر أبقت القرار قيد البحث والاحتمال.

وكانت قد جرت لقاءات مكوكية في أستانا بين رئيس وفد النظام السوري والمبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، وكذلك بين وفد المعارضة السورية ومساعد وزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الأممي أيضاً، فضلاً عن لقاءات من الوفدين بالروس، دون أن تكون هناك اجتماعات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة.

وذكر مسؤول روسي أن لقاء وفد بلاده مع ممثلي المعارضة السورية المسلحة أظهر ترحيبها بجهود موسكو، في إشارة غير مباشرة قبول المعارضة لتلك الجهود ورفض التركية والإيرانية. وقال إن روسيا مستعدة لنشر وحدات من شرطتها العسكرية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد، فيما لو تم الاتفاق على ذلك، وربما تشارك معها قوات تركية وإيرانية باعتبارها مسيطرة على الأرض منذ سنوات.