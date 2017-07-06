الإفتاء المصرية تطالب المجتمع الدولي بإعادة تأهيل المقاتلين الاجانب العائدين لبدانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ طالب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية “المجتمع الدولي بضرورة إيجاد استراتيجيات دولية فعالة لإعادة تأهيل عناصر الجماعات المتطرفة وفقًا للثوابت الوطنية والإجراءات القانونية”، خاصة ما يعرف بالمقاتلين الاجانب العائدين لبدانهم.

كما طالب المرصد في تقرير الخميس، بـ”إقناعهم (المقاتلين) بالتخلي عن أفكارهم المتطرفة في صورة جديدة للمراجعات التي حدثت مع تيار الجماعة الإسلامية (في مصر) في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وحققت نجاحًا واضحًا في تخلي أغلبهم عن العنف”.

وعرض التقرر عددًا من استراتيجيات المراجعات التي يمكن تنفيذها في التعامل مع المقاتلين المتطرفين العائدين إلى بلدانهم، ومنها “استراتيجية فك الارتباط مع الجماعات المتطرفة”، التي “تستهدف الأفراد الذين ينأَون بأنفسهم عن الانضمام إلى الجماعات المسلحة إلا أن ولاءهم لأفكار تلك الجماعات ومعتقداتها متجذر في أعماقهم”، إضافة إلى استراتيجية “إعادة التأهيل وتستهدف الأفراد الذين أنهَوا علاقتهم التنظيمية بالجماعات المتطرفة وتخلَّوا عن أفكارها”.

وتهدف الاستراتيجية الاخيرة إلى “إعادة تأهيل المتطرفين والعمل على دمجهم في المجتمع وتصحيح المفاهيم عن طريق برامج تركز على الأبعاد النفسية والدينية والفكرية والاجتماعية، وتوجز هذه الاستراتيجية الأهداف والتحديات التي تواجهها الدولة جراء تصاعد عمليات العنف والإرهاب، كما تحدد وسائل مكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة”.

كما اقترح المرصد “العمل على تطوير شراكات تدريبية مع المؤسسات الخاصة، لتوفير فرص العمل والتدريب والتوظيف لهؤلاء السجناء بعد الإفراج عنهم بهدف إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع والحد من احتمالية عودتهم إلى جماعات التطرف والإرهاب”.

وأقترح ايضا “توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية، واستهداف العناصر المتطرفة عقب إطلاق سراحهم”، علاوة على “ضرورة الاعتماد على استراتيجية الدعم المادي الهادفة إلى مساعدة المفرج عنهم من المتطرفين على التفاعل مع واقعهم المعيشي، وهو أمر يتطلب مساهمة كافة قطاعات المجتمع لضمان اندماجهم في أنشطة تستوعب طاقاتهم، لأن بقاءهم دون عمل يشكل تهديدًا باحتمالية عودتهم مرة أخرى للانخراط في الجماعات المتطرفة، تحت ضغط الحالة المادية”.