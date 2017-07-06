منظمات إنسانية: 84٪ من المهاجرين تعرضوا لعنف وحشي وتعذيب بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المهاجرون واللاجئون الذين وصلوا الى صقلية (جنوب) بأنهم تعرضوا لكل أنواع العنف، الاعتقالات غير القانونية، الاغتصاب والتعذيب أثناء تواجدهم في ليبيا.

وسلط تقرير “الجحيم ما وراء البحر”، الذي صدر الخميس عن كل من منظمة (أوكسفام)، صقلية الحدودية وأطباء لأجل حقوق الإنسان (Medu)، الضوء على “الأعمال الوحشية التي ارتكبتها بحق المهاجرين، ميليشيات محلية، تجار البشر وعصابات إجرامية”، مبينا أن “84% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم عانوا من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والعنف الوحشي”، بينما “ذكر 74٪ أنهم شهدوا قتل أو تعذيب رفيق سفر”، وأن “80٪ عانوا من الحرمان من الطعام والماء”، في حين “تم سجن 70٪ في أماكن احتجاز رسمية أو غير رسمية”.

وأطلقت الجهات المعدّة للتقرير “نداء عاجلا لتغيير جذري في السياسة الأوروبية والإيطالية لإدارة تدفقات الهجرة”، من خلال “الإلغاء الفوري للاتفاق بين إيطاليا وليبيا”، وكذلك “إعادة النظر في الاتفاقيات مع دول العبور لجعلها تقتصر فقط على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين، دون التركيز على مراقبة الحدود”.