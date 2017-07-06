الداخلية الإيطالية: المهاجرون الوافدون هذا العام تجاوزا 85 ألفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الداخلية الإيطالية إن 85150 مهاجرا وصلوا الى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري، وهو رقم يحمل زيادة قدرها 14.42٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وأشار بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) يحمل معطيات محدثة بتاريخ الخميس، بشكل خاص الى أن “عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بلغ 9761″، أما بالنسبة للمنافذ الأكثر إستقبالا لتدفقات الهجرة، فإن ميناء أوغوستا هو الأول من ناحية العدد مع 13221 مهاجرا”.

وتابع البيان “يلي ذلك ميناء كاتانيا (10254)، ثم بوتسالو (7834)، فريجّو كالابريا (7087)، باليرمو (5799)، فيبو فالينتيا (5229)، تراباني (5170)”، وفي النهاية “لامبيدوزا مع 5168 مهاجراً”.