اساقفة إيطاليا: تقدم في محاربة الفساد لكن الطريق لا تزال طويلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اساقفة إيطاليا إن “الأمور تسير بشكل أفضل بالتأكيد من ناحية التصدي لظاهرة الفساد، لكن الطريق لا تزال طويلة.

وفي تصريح مقتضب لإذاعة الفاتيكان، على هامش تقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (ANAC) الخميس، أضاف الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور نونتسيو غالانتينو، أن “الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد متوفرة بالفعل”، كما أن “هناك ترحيب واهتمام فعلي من قبل الناس”، وذلك “على ضوء ما تقوم به الكنيسة والبابا فرنسيس أيضا”.

وأشار المونسنيور غالانتينو الى أن “الطريق أمامنا لا تزال طويلة، ونأمل حقا بأن تكون هناك مساعدة من جانب الجميع”، واختتم بالقول “لأنني أعتقد أن قضية الفساد هي مسألة تربية، وهي بالتالي تحتاج تفاعل جهات عديدة”.