أكاديمي مصري: الخيار العسكري مع قطر مستبعد وأربع مسارات للضغط عليها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، لجوء الدول العربية الأربع مصر والسعودية والامارات والبحرين “للخيار العسكري”، او “تدبير انقلاب لإزاحة الأمير”، في قطر، لكنه توقع “أربع مسارات للضغط عليها وتقويض نشاطها”.

وأضاف فهمي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان ردود الأفعال حول مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع الذي انعقد الأربعاء الماضي بالقاهرة جاءت “سلبية”، لكنه نوه بأن “المؤتمر وما جاء فيه ليس الا لقاء استهلالي وليس لاتخاذ قرارات”، ونافيا التأثير الامريكي على مخرجات المؤتمر، قال “ليست هناك علاقة بين اتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقادة العرب واخرهم (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بما جاء بالمؤتمر”.

وتابع “كل السيناريوهات مفتوحة”، بخصوص التعامل مع الازمة، لكنه حدد “أربع مسارات” محتملة للتعامل معها، وهي “مسار مجلس التعاون الخليجي الذي ربما يعقد جلسة استثنائية لتجميد او تعليق عضوية قطر، ومسار الجامعة العربية، فهناك دولة عربية تتولى الوساطة وهي الكويت التي تحظى بدعم الأمين العام احمد أبو الغيط”، متوقعا “الدعوة لقمة مصغرة او اجتماع طارئ لتحريك المشهد”.

وأشار الى ان المسار الثالث هو “مجلس الامن، حيث تحرك (مندوب مصر الدائم) السفير عمرو أبو العطا في هذا المسار بالفعل وقدم الى المجلس ملفا حول انتهاكات قطر بالمنطقة”. كما توقع “استمرار جهود الوساطة العربية بدفع من الجانب الأمريكي الذي أبلغني بعض الزملاء في واشنطن انهم يجهزون قائمة مطالب جديدة من خمس نقاط”.

وحول الخيار العسكري للتعامل مع الازمة رد بالقول “استبعد هذا حاليا، اعتقد انه غير مطروح ولا يمكن التفكير في تكرار تجربة (تدخل) درع الجزيرة في البحرين في قطر ولا حتى تدبير انقلاب”، ضد اميرها