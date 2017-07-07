ألفانو: علينا وقف المهاجرين قبل وصولهم الى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “نحن نريد الحد من تدفق المهاجرين الى ليبيا”، في شرحه لأهداف المؤتمر الوزاري الذي جمع أمس بمقر الوزارة في روما، دولا أوروبية، ليبيا وبلدان عبور المهاجرين.

وأوضح الوزير ألفانو أن الإجتماع ضم “تشكيلة جديدة، أتاحت نهجا ملموسا”، والذي “سيتكرر في غضون ستة أشهر من خلال اجتماع جديد في كانون الثاني/يناير المقبل، في روما أيضا”.

وأعلن وزير الخارجية أن “إيطاليا خصصت مبلغ 10 ملايين يورو للصندوق الاتئماني لأفريقيا، لتعزيز حماية الحدود الجنوبية لليبيا”، وكذلك “18 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) مكرسة لدعم العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدان المنشأ”، و “3 ملايين يورو أخرى إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمكافحة المهربين”.

وأعرب ألفانو عن “الشكر” لاستونيا وهولندا وألمانيا والنمسا التي خصصت مبالغ جديدة للسيطرة على الحدود الليبية”، فـ”لا يجب السيطرة على البحر فقط، بل على الحدود الجنوبية لليبيا أيضا”، ورأى أنه “للحد من قدوم المهاجرين يجب ألا نسمح لهم بالدخول الى ليبيا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيراً الى “أهمية العمل لإعادة إطلاق ليبيا”، على غرار “المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي الذي سينعقد يوم السبت في أغريجنتو”، بصقلية.