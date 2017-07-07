رينزي: دون إعادة توزيع المهاجرين سنوقف المدفوعات للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الايطالي الحاكم ماتيو رينزي إنه بدون القيام بإعادة توزيع المهاجرين على الدول أوروبا، سنوقف المدفوعات للاتحاد الأوروبي.

وفي إطار تحليله في تصريحات متلفزة لما تمخض عنه الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين، أضاف رينزي، أن “البلدان الأوروبية التي تعهدت باستقبال المهاجرين إن لم تفِ بوعدها، فأعتقد أن من الانصاف القول بأن ايطاليا لن تساهم بعد بدفع 20 مليار يورو سنويا لميزانية الاتحاد الأوروبي، بل بـ12 مليار فقط”.

وأردف “إن أغلقوا هم الموانئ فسنمنع نحن الأموال”، مبينا أن “الأمر لا يتعلق بعملية ابتزاز، بل بنتيجة بسيطة”. واختتم رئيس الحكومة الإيطالية السابق بالقول “إنه موقف أعربنا عنه قبل عام”، والذي “أعتقد أن الايطاليين جميعا متفقون بشأنه”.