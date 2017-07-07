تاياني يدعو لإتفاقية مع ليبيا لإدارة الهجرة على غرار الموقعة مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن “المهاجرين السريين غير شرعيين، لذلك يجب رفضهم، ومنع انطلاقهم فوق كل شيء”.

ورأى رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، أنه “يتعين علينا القيام مع ليبيا بالأمر ذاته الذي فعلناه مع تركيا”، فـ”إغلاق ممرات الهجرة منع المهاجرين أو اللاجئين من الوصول الى پوليا أيضا”، لذا “فالاتفاق مع تركيا كان إيجابيا بالنسبة لايطاليا أيضا، وعلينا فعل الشيء نفسه مع ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وفي تصريحات على هامش الجمعية العامة 2017 لإتحاد الزراعيين (كونفأغريكولتورا)، الملتئمة في روما الجمعة، أضاف رئيس البرلمان الأوروبي، أن قضية الهجرة “إحدى المسائل التي يجب حلها في أفريقيا، عن طريق التدخل بالاستثمارات، ومن خلال استراتيجية محددة”، وإلا “فسنحظى في السنوات القليلة المقبلة بملايين الناس، نتيجة النمو السكاني، التغيّر المناخي، الإرهاب، عدم الاستقرار، الجفاف والمجاعات”.

وتابع تاياني، “نحن بحاجة لاستثمارات أكبر بكثير مما وافقنا عليه أمس في البرلمان الأوروبي التي تشتمل على 4 مليارات يورو”، كما أن “علينا مساعدة ليبيا وقوات خفر سواحلها”، وكذلك “منع أن تكون هناك مبادرات من جانب المنظمات غير الحكومية، تتجاوز مهمتها”، لذلك “نحن بحاجة لمدونة قواعد السلوك”، خاصة بالمنظمات الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط.