ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي بادراج الخليل على لائحة التراث العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القدس- رحبت السلطة الفلسطينية، فيما ادانت إسرائيل، بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورتها الـ 41 المنعقدة في بولندا – كراكوف، ادراج المدينة القديمة في الخليل، والحرم الابراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

فقد رحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي بـ”النتائج الكاسحة” في التصويت ، باعضائها الـ21، حيث جرى تصويتاً سرياً على القرار، أيدته 12 دولة وامتنعت 6 عن التصويت، ورفضته 3 من الدول الأعضاء.

واعتبر المالكي هذا التصويت “نجاحا لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الاسرائيلية والامريكية على الدول الاعضاء، وترويج الاكاذيب والاشاعات، وفشلا وسقوطا مدويا لاسرائيل واحلافها وماكينتها امام تاريخ واصالة مدينة الخليل الفلسطينية باعتبارها من أقدم مدن العالم المأهولة، والتي سكنها الفلسطينينون منذ اكثر من 4000 سنة قبل الميلاد”.

وقال المالكي “انه على الرغم من الحملة الاسرائيلية المحمومة واشاعة الاكاذيب، وتشوية وتزييف الحقائق حول الحق الفلسطيني الا ان العالم اقر بحقنا في تسجيل الخليل والحرم الابراهيمي تحت السيادة الفلسطينية وعلى لائحة التراث العالمي”. وأضاف “إن احتلال اسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة على أي بقعة من ارضنا بأي شكل من الاشكال.، معربا عن “الاستياء من الدول التي لم تدعم القرار لقبولها بالرواية الكاذبة والاشاعات الإسرائيلية”.

ومن جهتها فقد ادانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار اليونسكو وذلك بعد أن سعت جاهدة من أجل منع ادراج الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. واعتبرت القرار بأنه “ترويج لتاريخ كاذب”، وقالت “العار على اليونسكو”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت الدول الأعضاء في اليونسكو إلى عدم اعتماد القرار.