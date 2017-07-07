صقلية تستضيف أول منتدى إقتصادي إيطالي-ليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ينطلق يوم غد السبت المنتدى الاقتصادي الإيطالي-الليبي الأول بمدينة أغريجنتو، في جزيرة صقلية، برئاسة وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق.

وقال رئيس المجلس الليبي لرجال الاعمال بشير الطرابلسي، الذي يشارك في المنتدى في تصريح لوكالة (آكي) للأنباء إن الفعاليات “تتضمن العديد من المواضيع، التي تهم التعاون الاقتصادي المشترك بين الدولتين وسبل تعزيز التبادل التجاري وحل المشاكل والصعاب التي تواجه تفعيل المشاريع المزمع تنفيذها”.

وأشار الطرابلسي إلى أن “مشاركتهم جاءت بدعوة من المجلس الرئاسي لحضور هذا المنتدي واللقاء برجال الاعمال من الجانب الايطالي للحديث حول كيفية التعاون منها جانب الصناعة والطيران والخط البحري وبالأخص جانب التدريب من أجل سهولة التواصل بين البلدين”، حسب قوله

وذكرت وزارة الخارجية الايطالية أن الدعوة للمنتدى جاءت بمبادرة من ألفانو، خلال زيارته لطرابلس في أيار/مايو الماضي، وجدت ترحيبا فوريا من معيتيق.

ويهدف المنتدى إلى قراءة معمقة، بمشاركة القطاع الخاص، لآفاق فتح السوق الليبي أمام الشركات الإيطالية بعد إستعادة الظروف الأمنية الضرورية للإستثمار هناك.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية قد أكد في وقت سابق على “الشراكة الاستثنائية” بين روما وطرابلس الغرب والتي “لا تقتصر فقط على السياسة والامن بل تشمل التعاون الاقتصادي”.