إيطاليا: دهم مركز إسلامي وتحقيقات في مجال “الإرهاب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروجا – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تمت مداهمة مركز إسلامي بوسط البلاد وإجراء تحقيقات مع مواطنين أجنبيين (أثنين) يترددان على المركز المذكور ويشتبه بضلوعهم في انشطة ذات صلة بالإرهاب.

وأوضحت مذكرة لمديرية الشرطة أن “التحقيقات جرت ضد مهاجرين مقيمين في بيروجا (وسط)، بتهمة الضلوع بنشاط يرتبط بالإرهاب والتغني بجرائمه”، على “أثر تحقيقات نفذها عناصر مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في بيروجا”، الذين “قاموا بمداهمة وتفتيش الشخصين ومحلات إقامتهما وعملهما، بمساعدة رجال شرطة البريد والاتصالات، وفنيي الكمبيوتر التابعين لهم”.

وذكر البيان أن “تنسيق هذه العملية تم من قبل مديرية مكافحة المافيا في المدينة”، حيث “تمت مصادرة أجهزة الكومبيوتر التابعة للشخصين”، والتي “يجري فحصها من قبل المختصين”، مبينا أن “العملية تم تنفيذها في إطار نشاط رصد بيئات التطرف الإسلامي في بيروجا”، وعلى وجه الخصوص الإسلامي في منطقة بونتي فيلتشينو، على مشارف المدينة”.

وخلص البيان بالإشارة الى أن “المركز كان في عام 2007 موضوع تحقيق من قبل عناصر (ديغوس)، بتهمة ممارسة نشاط تدريبي على الإرهاب، شمل إمام المركز آنذاك واثنين من المهاجرين”، والذين “تمت إعادتهم جميعا الى بلدانهم بعد إدانتهم”.