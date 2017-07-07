وزيرة الدفاع الإيطالية: نلعب دورا حاسما في الأمن الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي “نحن أول دولة في أوروبا من ناحية المشاركة بالبعثات الخارجية أوروبيا، أمميا وعلى صعيد حلف شمال الاطلسي أيضا”، لذلك “تلعب إيطاليا دورا رئيسيا في مجال الأمن الدولي”.

وأضافت الوزيرة بينوتي في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “لدينا حوال 7 آلاف عسكري من البحرية والقوات الجوية والدرك، في مهمات بالعديد من البلدان الأجنبية”، مبينة أن “العدد الأكبر منهم ملتزم في العراق، حيث تنشر ايطاليا قوة تتجاوز الـ1400 رجل”، لتدريب القوات العراقية.

وأوضحت أنه في هذا السياق “كان خيارنا واضحا للغاية، لأننا أردنا أن نعطي إشارة قوية كدولة تحارب تنظيم (داعش) وتقاوم الإرهاب”، كما أن “نشرت بلادنا قوات في أفغانستان ولبنان والبلقان و في البعثات الأخرى في أفريقيا، كالصومال، حيث تقوم إلى جانب عناصر الدرك بتدريب القوات المسلحة والشرطة المحلية”.

وأشارت بينوتي الى أن “العسكريين الايطاليين بالإضافة إلى كونهم من بين أفضل المتخصصين”، فإن “لديهم شعور بإنسانية عميقة تقودهم إلى احترام العادات والتقاليد والسكان، وهم مثال للجميع حيثما يذهبون للعمل”، واختتمت بالقول إن “بعثاتنا تختص بالمساعدة، ومن المهم أن يشعر الناس بحمايتنا لهم”.