حماس تدين هجوم رفح “الإرهابي الجبان”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أدانت حركة (حماس) “العمل الإجرامي الذي استهدف جنودا مصريين في سيناء”، شنه مسلحون على حاجز عسكري في مدينة رفح، مخلفا، وفق مصادر إعلامية مصرية، 23 قتيلا من الجيش المصري.

واعتبرت الحركة على لسان الناطق بإسمها، فوزي برهوم، في بيان، الهجوم “عملا إرهابيا جبانا، ‎لا يستهدف أمن مصر واستقرارها فحسب، بل أمن الأمة العربية جمعاء واستقرارها، وإدخال المنطقة في دوامة من العنف والقتل والإرهاب تماشيا مع مخططات تقسيمها ونهب مقدراتها وثرواتها”.

ونوه برهوم بـ”إن هذه الجرائم لا تخدم سوى أعداء مصر والأمة العربية والإسلامية جمعاء”، وقال ‎“نتقدم إلى مصر وشعبها بخالص العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه”.