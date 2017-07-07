جينتيلوني: قادة مجموعة الـ20 تضامنوا معنا حول أزمة المهاجرين بالكلام فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- هامبورغ- انتقد رئيس الوزراء الإيطالي بالو جينتيلوني، في تصريح للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ الألمانية، اقتصار تضامن القادة المشاركين في القمة مع بلاده، في جهودها لاستقبال المهاجرين، على الكلمات.

وتشهد السواحل الايطالية تدفقا غير مسبوق للمهاجرين غير النظاميين، حيث استقبلت إيطاليا منذ بداية العام الحالي، وفق بيانات رسمية لوزارة الداخلية أكثر من 80 ألف مهاجر، معظمهم انطلقوا بحرا من ليبيا، في وقت رفضت فيه الدول الاوروبية الأخرى فتح موانئها لاستقبال سفن إنقاذ المهاجرين.

وقال جينتيلوني “عندما يأتي أحد لقمة دولية من هذا القبيل، حيث هناك 20-30 من زعماء العالم، كلهم يتلفظون أمامك ببضع كلمات عن الدعم والتضامن، ولكن ترجمة هذا إلى ما يتطلبه الوضع، يحتاج إلى جهد نحن نبذله في الأسابيع الأخيرة”.

واضاف رئيس الحكومة الإيطالية “لن استسلم أبدا لفكرة جهود دولية للإغاثة”، في إشارة إلى مشاركة سفن أوروبية وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية لا ترفع العلم الايطالي في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، “واقتصار استقبالهم على بلد واحد”، أي إيطاليا.