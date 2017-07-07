الموفد الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط في جولة غير معلنة بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يقوم الموفد الأمريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات بجولة غير معلنة في المنطقة يلتقي خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن غرينبلات سيلتقي مطلع الأسبوع عددا من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورجحت أن يكون غرينبلات وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر قد التقيا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في باريس، دون الإعلان عن ذلك رسميا.

وأضافت المصادر أن الجانب الأمريكي ما زال في طور استكشاف مبادرة يمكن على أساسها استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن من المرجح أن يقوم الموفد الأمريكي بالعديد من الجولات الأخرى في المستقبل.

ووصفت المصادر الإجتماع الأخير بين كوشنر وغرينبلات والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله قبل اسبوعين بأنه “صعب للغاية”.