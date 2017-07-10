 مقتل فلسطيني بعد طعن جندي إسرائيلي في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيت لحم – قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن أفرادا من الجيش، أطلقوا النار على فلسطيني في جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتله بعد أن أصاب جنديا إسرائيليا بسكين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن الفلسطيني “حاول مهاجمة جنود باعتداء دهس بالقرب من تقوع، غرب بيت لحم، وخرج من السيارة حاملا سكيناً وحاول طعنهم، مما دفع افراد القوة لإطلاق النار عليه، وبالتالي إلى مقتله”.

وأضاف البيان أن “جنديا واحدا اصيب بجروح طفيفه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

ويأتي الحادث بالتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات إلى المنطقة للقاء مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين لمحاولة إحياء المفاوضات بين الطرفين.