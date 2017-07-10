مصر: مقتل 6 “ارهابيين” في مواجهات مع الشرطة بأسيوط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلنت وزراة الداخلية المصرية، الاثنين، عن “مقتل 6 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة أمنية في محافظة أسيوط”، جنوب البلاد.

وقالت الداخلية ان المداهمة جاءات بعد “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني مفادها إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم (داعش) من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكراً تنظيمياً لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلى”.

وأضافت “قامت القوات بمداهمة الشقة، عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا، لضبطهم، إلا أنهم حال إستشعارهم بإقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بالشقة، 6 عناصر إرهابية”، منوهة بانه “جارى العمل على تحديدهم”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت السبت الماضي عن مقتل 14 عنصراً “إرهابياً” في مواجهات مع الشرطة في الإسماعلية واثنين آخرين ينتميان لحركة حسم بمحافظة الجيزة.