 وفد من (حماس) ينهي زيارة إلى مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت حركة (حماس) إن وفدا منها أنهى اليوم الإثنين زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى خلالها مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، وبحث أساسا تأمين حدود قطاع غزة مع مصر.

وأشارت (حماس) إلى أن عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى، ترأس الوفد الذي ضم فنيين من “اللجنة الإدارية”، التي تقول السلطة الفلسطينية إنها حكومة (حماس) في غزة، من وزارات الداخلية، المالية، الأشغال، الاقتصاد، وسلطة الطاقة.

وكان الوفد أمضى فترة اسبوع في مصر بعد زيارة وصفت بالناجحة لقائد (حماس) في غزة يحيى السنوار الشهر الماضي، حيث تم التواصل إلى تفاهمات يجري تطبيقها حاليا.

وقالت (حماس) إن “الوفد بحث ملفات عدة، أبرزها الكهرباء وإدخال الوقود المصري إلى غزة، إلى جانب التأمين الأمني على الحدود والاحتياجات التقنية اللازمة لذلك إضافة إلى ملف فتح معبر رفح”.

وقد شرعت حركة (حماس) بإقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة ومصر، التي بدأت بدورها بتزويد قطاع غزة بالوقود لتشغيل محطة الكهرباء.