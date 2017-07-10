اشتيه: لقاء عباس – السيسي كان “صريحا” و”وضع النقاط على الحروف”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال قيادي في حركة (فتح) إن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة كان “صريحا” و”وضع النقاط على الحروف”.

وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد اشتيه، أن “زيارة الرئيس لمصر كانت ناجحة، التقى فيها إلى جانب السيسي كل من وزير المخابرات ووزير الخارجية المصرية وكذلك أحمد أبو الغيط امين عام الجامعة العربية”.

وتابع أن “الزيارة أكدت التوافق الفلسطيني المصري على مجموعة نقاط، أولها الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس (أبو مازن)، والتشارك بالرؤية السياسية المتمثلة بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض وجود كيان منفصل في غزة”.

ولفت اشتيه في ملاحظات ارسل نسخة منها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء استنادا إلى مقابلة مع التلفاز الرسمي، الى “سياسة مصر مع قطاع غزة مدفوعة بمصالح مصر الأمنية نتيجة الحالة المتوترة في سيناء”، لكنها “مؤمنة بكون غزة جزءا من وحدة فلسطينية لن تساهم بفصلها”.

وفي إشارة إلى المعبر الحدودي الوحيد بين قطاع غزة ومصر قال اشتيه، إن “معبر رفح لم يُغلق ولا لمرة بطلب فلسطيني لكنه يفتح كل مرة بمساعي القيادة”. وأوضح أن “غزة خاصرة سينا الأمنية، وكل ما تقوم به مصر هو لخدمة مصالحها الأمنية”.

وذكر أن “هناك من يبث إشاعات لتشويش العلاقة مع مصر، وللترويج لخروج غزة من الشرعية الفلسطينية بشكل نهائي”، واضاف أن “ثقتنا عالية بمصر والتنسيق مستمر وجاري العمل على تكثيفه. وزيارة الرئيس وضعت النقاط على الحروف وأوضحت بعض الأمور التي اختلطت على المواطن الفلسطيني”.

ورأى اشتيه أن “حماس تبحث عن مخارج وكلها خارج السياق الفلسطيني”، وقال “نحن لا نبحث عن عن عقوبات لغزة بل عن حلول للانشقاق الذي بدأ منذ 10 أعوام”. وأشار في هذا الشأن إلى انه “قدمنا مبادرة بثلاثة نقاط ونريد من حماس إجابة عليها، وهي حل اللجنة الإدارية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون (حماس) جزءا منها، والاحتكام لانتخبات تشريعية ورئاسية”، وقال “نحن جاهزون للمصالحة غدا لو وافقت (حماس) على النقاط الثلاثة”.

وبشأن الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القيادي السابق في حركة (فتح) محمد دحلان قال اشتيه، ” نحن غير مختلفين بالرؤية السياسية مع الإمارات ونريد منها ان تعيد نظرها بالعلاقة مع القيادة الفلسطينية، فدعم العرب هو مسألة ملحة في مواجهة الاحتلال”.

وعلى صعيد الأزمة الخليجية قال اشتيه إن “الإشكال بين دول الخليج يؤثر علينا سلبيا، فقطر تدعم طرفا ضد السلطة والبقية تدعم طرفا آخر، وأصبحت غزة ميدان التقاطعات العربية”.

واضاف “نريد للأزمة أن تنتهي، وأن تهتم هذه الدول الغنية بتنمية الدول الفقيرة وإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية لأن ذلك هو الحل الحقيقي لقضية الإرهاب لا إهدار مليارات الدولارات على الأسلحة”.

من جهة ثانية فقد اشار اشتيه إلى أن “الإدارة الأمريكية تريد حلا للقضية الفلسطينية و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب يتحدث عن “صفقة”، والملف الفلسطيني – الإسرائيلي بالبيت الأبيض ويعمل عليه طاقم ينفذ زيارات ويجمع معلومات حتى الآن”.

وقال “حذرنا الإدارة الأمريكية من سعي إسرائيل لإرباك أي طرف بالتفاصيل بعيدا عن القضايا الأساسية المتمثلة بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان”. لكن “السؤال الذي نوجهه للأمريكان والذي سيجعلنا نمنح الثقة للمسار السياسي القادم، هو عما إذا كانت هناك قدرة أمريكية على لجم الاستيطان، وهل يؤمن الجانب الأمريكي بأن نهاية المفاوضات يجب أن تكون بتنفيذ حل الدولتين؟”.