تاياني: إيطاليا أساءت تقدير مشكلة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إنه كان هناك سوء تقدير لحجم مشكلة الهجرة من جانب إيطاليا إيضا.

وفي تصريحات إذاعية عن الأسباب التي جعلت إيطاليا تبقى معزولة عن أوروبا، اضاف تاياني أن “علينا أيضا تذكّر أن هناك معاهدة وقعتها إيطاليا، تنص على أن كل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، الذين تحملهم سفن الدول الأخرى، يمكنهم المجيء إلى إيطاليا”، مبينا أن “وزير الداخلية اليوم يعتقد أنه ينبغي لنا تعديل المعاهدة”، لكن “أعلينا أن نخطئ أولا لنحاول من ثم المطالبة بتغيير الأمور دائما”.

واشار المسؤول الأوروبي الى أن “هذا الأمر يمثل الى حد ما، سوء تقدير من إيطاليا التي تُقدم على الأشياء دون أن تأخذ بالإعتبار ما كان يجب أن يتم بشكل أفضل”، مبينا أن “الأمر ذاته حدث مع الاتفاق المالي، الذي تطالب الآن بتغييره”، مستعيرا بالمثال أنه “لا يمكنك إغلاق باب الإسطبل بعد هرب البهائم منه”.

أما بشأن اتهام ماتيو رينزي بقبول أعباء إدارة الهجرة مقابل السماح له بخرق الحدود المالية، فقد أجاب تاياني “لا علم لي بالأمر، وليست هناك أدلة دامغة”، على ذلك.