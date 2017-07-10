مصر: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ464 مهاجر من جنسيات مختلفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر رفاعي، أن قوات حرس الحدود قامت بضبط “464 فرد من جنسيات مختلفة بالتعاون مع القوات البحرية، في محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية”.

وخلال استعراضه جهود “قوات حرس الحدود لحماية حدود البلاد في الفترة من 24 حزيران/يونيو وحتى السابع من تموز/يوليو”، اشار العقيد رفاعي، الى أن القوت نجحت في “إكتشاف وتدمير جسمي نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر من الهندسة العسكرية”.

هذا وقد تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط صوب السواحل الاوروبية خاصة ايطاليا.